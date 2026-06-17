Bernardo Silva Mourinho'lu Real Madrid'e İmzayı Attı

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Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.

Futbol altyapısına Benfica'da başlayan Bernardo Silva, 2014'te Monaco'ya transfer oldu. Silva, 2017 yazında ise Manchester City ile anlaştı.

Manchester City ile geçirdiği 9 sezonda 6 Premier Lig 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Silva, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maçında tamamında forma giymişti.

MOURINHO'DAN ÜST ÜSTE TRANSFERLER

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, Bernardo Silva'nın yanı sıra Konate, Dumfries ve Cucurella'yı da transfet etti.

Kaynak: AA