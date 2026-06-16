Galatasaray'a Kötü Haber, Can Uzun Kararını Verdi

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun’un, kariyerine Avrupa’da devam etme eğiliminde olduğu ve Süper Lig seçeneğini şimdilik düşünmediği belirtildi. Can Uzun Galatasaray’ın transfer listesinde yer alıyordu.

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Galatasaray'a Kötü Haber, Can Uzun Kararını Verdi
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Galatasaray'ın bir süredir transferi için girişimlerde bulunduğu Can Uzun için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcu Can Uzun'un geleceğiyle ilgili kararını A Milli Takım kampında takım arkadaşlarıyla paylaştığı öne sürüldü. Eintracht Frankfurt forması giyen ve 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım kampında bulunan 19 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Galatasaray'a Kötü Haber, Can Uzun Kararını Verdi - Resim : 1

Fanatik'in haberine göre Can Uzun, kamp sırasında takım arkadaşlarına, "Şimdilik Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun kariyer planlamasını Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediği, bu nedenle Süper Lig seçeneğini şu aşamada değerlendirmediği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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