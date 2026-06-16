Galatasaray'a Kötü Haber, Can Uzun Kararını Verdi

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Galatasaray'ın bir süredir transferi için girişimlerde bulunduğu Can Uzun için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcu Can Uzun'un geleceğiyle ilgili kararını A Milli Takım kampında takım arkadaşlarıyla paylaştığı öne sürüldü. Eintracht Frankfurt forması giyen ve 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım kampında bulunan 19 yaşındaki oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Can Uzun, kamp sırasında takım arkadaşlarına, "Şimdilik Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun kariyer planlamasını Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediği, bu nedenle Süper Lig seçeneğini şu aşamada değerlendirmediği aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi