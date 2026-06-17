Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Dahil Gözaltılar Var

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İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyonun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve ilgili kolluk kuvvetlerince titizlikle yürütülen ‘rüşvet' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

2 İLDE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VELİ AĞBABA'NIN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı.

'RÜŞVET PARASI AĞBABA'YA GÖNDERİLDİ'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan MASAK raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL’lik ödemeyi Veli Ağbaba’ya gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

AĞBABA'NIN DOSYASI AYRILACAK

Soruşturma kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın rüşvet almak suçundan dosyası ayrılarak yetkili ve görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA