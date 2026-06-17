Rojin Kabaiş'in Ölümünde Yeni Perde: Dosyada Kritik Döner Kamera Detayı

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Van’da geçtiğimiz yıl kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’e ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baba Nizamettin Kabaiş, kampüs çevresindeki döner kameraların yeniden incelenmesi talebiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kampüsten ayrıldıktan sonra kaybolmuş, genç öğrencinin cansız bedeni ise 15 Ekim 2024’te kampüse yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki göl kıyısında bulunmuştu.

Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürerken, Rojin Kabaiş’in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerine rastlanması üzerine yaklaşık 410 kişiden DNA örneği alındı. Öte yandan genç kızın cep telefonunun incelenmek üzere Çin’e gönderilmesi için savcılık tarafından yürütülen yazışmaların sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekibin de baz daraltma çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

'VAN BAROSU DOSYAYA İLGİ GÖSTERMİYOR'

Acılı baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Van Barosu’nun dosyaya yeterince ilgi göstermediğini savundu. Sabah’a konuşan Kabaiş, “Kızımın ölümün ikinci yılı yaklaşıyor. Ceset ortada, iddialar ortadadır. Van barosu dosyanın tarafıdır. Ancak Adalet Bakanı kadar dosyaya ilgi göstermiyorlar. Rojin’e ne olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır ben kendi imkânlarımla araştırma yapıyorum. Bölgedeki bir döner kamera Rojin’in telefonunun bırakıldığı yeri ve köyün büyük bir kısmını görüyor. Baroya o kamera görüntülerine bakın dedim oralı bile olmadılar” dedi.

KAMERALARIN YENİDEN İNCELENMESİNİ İSTEDİ

Nizamettin Kabaiş’in, 12 Haziran tarihinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede kampüs çevresindeki 360 derece döner kameraların araştırılması talebinde bulunduğu öğrenildi.

Başvurusunda olay bölgesine kendi imkânlarıyla gittiğini belirten Kabaiş, “Rojin’in cesedinin bulunduğu tarihten sonra ben babası olarak kendi imkânlarımla kızımın cesedinin bulunduğu bölgeye giderek evladımın acısıyla kendi imkânlarımla kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim. Kampüsün etrafında 360 derece döner kameraların olduğunu fark ettim. Bu döner kameraların bulunduğu bölgenin bir fotoğrafını alıp dosyada delil olarak sunuyorum. Bu kameralara bakılıp bakılmadığı bilmiyorum. Dosyaya delil olarak sunduğum fotoğrafa ait yerdeki bütün kameraların yeniden araştırılmasını ve kamera görüntülerinin çıkarılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah