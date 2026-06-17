ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu: 'İsrail Olmasaydı ABD Olmazdı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı" ifadelerini kullanan Başkan Donald Trump'a meydan okudu. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi. Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.

'VARLIĞIMIZI BU TOPRAKLARDA YAŞANANLARA BORÇLUYUZ'

İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, Trump'a "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA