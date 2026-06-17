Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı

Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Kök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

BARO BİNASINDA ARAMA

Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

ŞÜPHELİ İSİMLER JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Denizli Uyuşturucu Avukat
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a Moral Telefonu: 'Başınız Öne Eğilmesin' Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a Moral Telefonu: 'Başınız Öne Eğilmesin'
Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Dahil Gözaltılar Var Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete Yayımlandı: 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti 430 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değişti
Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı
Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Dahil Gözaltılar Var Seferihasar Belediyesi'ne Operasyon
ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar ABD–İran Anlaşmasında 14 Kritik Madde: İşte Tüm Detaylar
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu: 'İsrail Olmasaydı ABD Olmazdı' ABD'nin İsrail Büyükelçisi Trump'a Meydan Okudu