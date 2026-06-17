Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı
Denizli'de jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Baro Başkanı Ufuk Kök ile birlikte 12 avukat gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.
BARO BİNASINDA ARAMA
Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.
ŞÜPHELİ İSİMLER JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA-DHA-İHA
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