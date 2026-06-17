Avukatlara Uyuşturucu Operasyonu: Baro Başkanı Dahil 12 Gözaltı

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Ufuk Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

BARO BİNASINDA ARAMA

Bu kapsamda operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen adreslerde arama yaptı.

ŞÜPHELİ İSİMLER JANDARMAYA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ve 11 avukat, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA-DHA-İHA