Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a Moral Telefonu: 'Başınız Öne Eğilmesin'

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2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğuna Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan moral desteği geldi. Karşılaşmanın ardından oluşan moral bozukluğunu gidermek amacıyla gönderilen mesaj, futbolcular ve teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ay-Yıldızlı ekibin turnuvadaki ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrılması, takım içinde olduğu kadar teknik kadro, yöneticiler ve kafileyi takip eden basın mensuplarında da üzüntü yarattı. Ancak maç sonrası Türkiye’den gelen destek mesajı moralleri yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak aracılığıyla milli takıma mesaj gönderdi. Mesaj, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularla yapılan toplantıda iletildi.

AVUSTRALYA MAĞLUBİYETİ SONRASI MORAL DESTEĞİ

Karşılaşmanın ardından takımla bir araya gelen Hacıosmanoğlu, sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını aktararak başladı. Hacıosmanoğlu, “Sayın bakanımız Osman Aşkın Bak iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Hepinizin gözlerinden öpüyor. ‘Başlarını öne eğmesinler, moralleri bozulmasın. İyi mücadele ettiler. İnşallah sonraki maçları kazanarak yolumuza devam ederiz’ demiş” ifadelerini kullandı.

MESAJ TAKIMDA OLUMLU ETKİ YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek mesajının ardından takım içindeki moral bozukluğunun bir nebze olsun azaldığı öğrenildi. Futbolcuların, önlerindeki karşılaşmalara daha yüksek motivasyonla hazırlanmayı hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi