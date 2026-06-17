Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı sahasında, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

RAKBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya'nın Gornik Zabrze ile eşleşti.

İLK MAÇ SARAÇOĞLU'NDA

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile ilk maçı 21-22 Temmuz'da evinde, rövanşı 28-29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: İHA

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