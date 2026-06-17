CHP'nin Milletvekili Sayısı 129'a Düştü: Yargıtay'dan Kritik Karar

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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK'da tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay tarafından sistemden düşürüldü.

VEKİL SAYISI 129'A GERİLEDİ

Bu gelişmenin ardından CHP'nin TBMM'deki koltuk sayısı da 138'den 129'a gerilemiş oldu.

'STANDART BİR İŞLEM'

9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay tarafından silinmesine ilişkin Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan ihraç talepli sevklerin Yargıtay'a bildirildiğini, sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç tamamlanana dek Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu ifade etti.

UMUT AKDOĞAN SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP üyeliği silinen isimlerden biri olan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akdoğan, "Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var.

Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Akdoğan, Yargıtay'ın siyasi parti üyelik sorgu sayfasının ekran görüntüsünü de paylaşımına ekledi.

Bu ne acele?

YDK’ya hukuksuz bir sevk var.

İtiraz ettik.

YDK’da savunma hakkımız var.

Mahkemeye itiraz hakkımız var.



Biz CHP üyesiyiz.

Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz. pic.twitter.com/9T4d3fVtZw — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) June 17, 2026

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'sı, 10 Haziran'da 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Bu karar doğrultusunda Yargıtay'ın 9 vekilin üyeliklerini askıya aldığı öğrenildi.

İHRAÇ TALEBİYLE YDK'YA SEVK EDİLEN İSİMLER

Ali Mahir Başarır - Mersin Milletvekili

Gökhan Günaydın - İstanbul Milletvekili

Veli Ağbaba - Malatya Milletvekili

Özgür Karabat - İstanbul Milletvekili

Burhanettin Bulut - Adana Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili

Umut Akdoğan - Ankara Milletvekili

Ensar Aytekin - Balıkesir Milletvekili

Turan Taşkın Özer - İstanbul Milletvekili

Kaynak: Sözcü