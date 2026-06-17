Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Kurultay Resti: 'Onun Listesiyle Seçime Girmeyiz'

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Mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı. Özel, parti içindeki kurultay tartışmalarından iktidar hazırlıklarına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. CHP’de önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partinin çoklu bir kriz ve saldırıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

‘UZLAŞMA KAPILARI AÇIK’

Uzlaşma kapılarının açık olduğunu belirten Özel, “Bütün kapılar açık ama yeter ki en kısa sürede kanunun, aklın, vicdanın emrettiği, ahlakın gerektirdiği kurultayı yapsınlar. Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. O adımı atanla da uzlaşırım. Bu adımı atmayanla uzlaşmam.

‘Ben senden bir şey istemiyorum, yarım kilo et istiyorum’ diyorlar bana ama o yarım kilo et de kalbim. Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları... O parti başkasının olur. O yüzden bu partinin, CHP’nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Onu bilsinler." dedi.

'HADİ O GÜNE DÖNELİM'

Tekrar 38. Olağan Kurultay'ın yapıldığı güne dönmek istediğini dile getiren Özel, "Kemal Bey’e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

'ONUN LİSTESİYLE SEÇİME GİRMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihi için "Olası günlerden biri de 16 Nisan 2028 Pazar günüdür" ifadelerini kullanması ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur" demesiyle gözler CHP'ye çevrildi.

Özel, bir yıllık bir kurultay takvimini kabul etmediklerini belirterek, "Bir yılın sonunda seçime bir yıl kaldıysa ertelenir. Ben size açık söyleyeyim: Milletvekillerimize şunu söylüyorlar: ‘Milletvekili listesini Kemal Bey yapacak.’ Hayır. Açıkça söyleyeyim kurultay yapmadan, partiyi seçilmeden yöneten birisiyle birlikte siyaset de yapamayız biz. Yani seçime gitme falan" dedi.

'PARTİDE KALANLAR OPERASYON YEMEZ'

Özel, sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

"Böyle bir şey olmaz. Ama bir an önce seçim yapılmalı. Yani orada bir tavizimiz yok. Milletvekillerine ‘Partide kalın ya da Kemal Bey’e destek olun, burada olun sizi milletvekili yapalım’ ve belediye başkanlarına ‘Burada kalan operasyon yemez. Oraya giden operasyon yer’ diyorlar”

'A PLANLARI BİZİM CHP’Yİ BIRAKMAMIZ'

"CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak. Ama görüyorum ki AK Parti’nin A planı da butlan yönetiminin A planı da bizi bu partiden uzaklaştırmak. Bizim birinci planımız burada kalmak" açıklamasında bulundu.

Her duruma karşı bir yeni parti kuruluşu için de hazırlık yaptıklarını kaydeden Özel, "Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nefes