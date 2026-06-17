MİT Sınır Ötesinden Aldı: IŞİD'in Sözde Medya Sorumlusu Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), IŞİD terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı'yı yakaladı. MİT tarafından yakalanan Ahmet Kazancı'nın, IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun'un yerine geçen isim olduğu ortaya çıktı.

MİT'TEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜNÜN MEDYA AYAĞINA DARBE

MİT'in istihbari çalışmaları sonucunda Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına geçerek IŞİD'in Horasan Vilayeti'ne katıldığı tespit edildi. Kazancı'nın örgüte ait kamplarda aktif görev yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, Kazancı'nın Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen IŞİD'in Türk Medya Sorumlusu Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü saptandı.

Ayrıca Kazancı'nın, Özgür Altun'un yakalanmasının ardından onun yerine geçerek örgütsel faaliyetlerini devraldığı da tespit edildi.

DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

MİT tarafından sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde Ahmet Kazancı'nın, Pakistan'da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi.

Kazancı'nın Afganistan-Pakistan alanında IŞİD bünyesinde aldığı eğitimler ve yürüttüğü örgütsel faaliyetlerin ardından illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak çalışmalarını sürdürmeyi planladığı tespit edildi.

Bunun üzerine MİT, Kazancı'nın yakalanması için operasyon başlattı. Sürdürülen çalışmalar sonucunda örgütsel faaliyetleri takip edilen Abu Ubeyde / Abu İbrahim kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

MİT operasyonuyla yakalanan Ahmet Kazancı'nın ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod adlı Özgür Altun ile ilişkisini anlattığı öğrenildi.

Kazancı'nın ayrıca IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimleri, örgüt adına yürüttüğü medya ve propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini de itiraf ederek detaylı bilgi verdiği belirtildi.

IŞİD'İN TÜRKİYE PLANLARI ÇÖKTÜ

MİT'in operasyonu ile yakalanan Ahmet Kazancı, ifadesinde;

- Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir Al Turki kod Özgür Altun ile ilişkisini,

- IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri,

- IŞİD adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini, itiraf ederek, detaylarını aktardı.

Gerçekleştirilen operasyonla IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün unsur kazanım faaliyetlerinin deşifre edildiği ve eylem planlamalarına ilişkin önemli bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi