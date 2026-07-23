Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek

Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin bugün CHP'den toplu istifa edeceği, yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak isimler için imzaların toplanmaya başlandığı öne sürüldü. Kuruluş dilekçesinin de pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel ve ekibi ‘Yeni Parti’ çalışmalarına hız verdi. Tv100 muhabiri Gül Gündüz, Özgür Özel ve ekibinin yol haritası hakkında önemli kulis bilgilerini tv100 ekranlarında aktardı.

Edinilen bilgilere göre CHP grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün (23 Temmuz Perşembe) saat 11.00’da toplantıya çağıran Özgür Özel kendisine yakın vekillerle basına kapalı toplantı gerçekleştirecek. Bu vekillerin yarın CHP’den birlikte istifa etmeleri bekleniyor.

İMZA VERMEYE BAŞLADILAR

Yeni Parti’nin kurucular kurulunun milletvekillerinden oluşacağı ve milletvekillerinin kuruluş için imza vermeye başladığı öğrenildi. Böylelikle Yeni Parti için ilk adım atılmış oldu.

Yarın gerçekleştirilecek toplantının ardından kurucular kurulunda yer alacak vekiller de toplu istifa gerçekleştirilecek. Kuruluş dilekçesi de pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na sunulacak. Öte yandan CHP’den istifa edilecek süreçte tüm parti rozetlerinin çıkartılmasının ardından Özgür Özel’in de kendi rozetini çıkaracağı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU: 'BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ İKTİDARDIR'

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yeni Parti’yi kuracak ekip hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra hedefimizi iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklamanın yapılmayacak. Onlar zamanında bizim yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilimizi hiçbir arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız biz programımızı anlatacağız. Üç günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın."

Yeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net YanıtYeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net YanıtSiyaset

CHP'de MYK Sonrası Önemli Mesajlar: 4 İl Örgütü Feshedildi, Özel Cephesine 'Koltukçu' ÇıkışıCHP'de MYK Sonrası Önemli Mesajlar: 4 İl Örgütü Feshedildi, Özel Cephesine 'Koltukçu' ÇıkışıGüncel

Özel'den İl Başkanları Toplantısı Sonrası Türkiye İttifakı Mesajı: 'Hep Birlikte İktidara Yürüyoruz'Özel'den İl Başkanları Toplantısı Sonrası Türkiye İttifakı Mesajı: 'Hep Birlikte İktidara Yürüyoruz'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel
Son Güncelleme:
Cemil Tugay Kararını Bildirdi: Yeni Partiye Katılacak mı? Cemil Tugay Kararını Bildirdi... Yeni Partiye Katılacak mı?
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Yeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net Yanıt Yeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net Yanıt
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek
İran Yine Saldırı Altında: Çeşitli Kentlerde Şiddetli Patlama Sesleri Çeşitli Kentlerde Şiddetli Patlama Sesleri
Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası
Silivri Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Soruşturması: Başkan Doruk Bulut Tutuklandı Silivri Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Soruşturması
Zeydan Karalar Kararını Verdi: Yeni Partiye Katılacak mı? Zeydan Karalar Kararını Verdi: Yeni Partiye Katılacak mı?