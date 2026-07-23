Yeni Parti İçin Kritik Gün: CHP'li Vekiller Toplu İstifa Edecek

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Mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel ve ekibi ‘Yeni Parti’ çalışmalarına hız verdi. Tv100 muhabiri Gül Gündüz, Özgür Özel ve ekibinin yol haritası hakkında önemli kulis bilgilerini tv100 ekranlarında aktardı.

Edinilen bilgilere göre CHP grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bugün (23 Temmuz Perşembe) saat 11.00’da toplantıya çağıran Özgür Özel kendisine yakın vekillerle basına kapalı toplantı gerçekleştirecek. Bu vekillerin yarın CHP’den birlikte istifa etmeleri bekleniyor.

İMZA VERMEYE BAŞLADILAR

Yeni Parti’nin kurucular kurulunun milletvekillerinden oluşacağı ve milletvekillerinin kuruluş için imza vermeye başladığı öğrenildi. Böylelikle Yeni Parti için ilk adım atılmış oldu.

Yarın gerçekleştirilecek toplantının ardından kurucular kurulunda yer alacak vekiller de toplu istifa gerçekleştirilecek. Kuruluş dilekçesi de pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na sunulacak. Öte yandan CHP’den istifa edilecek süreçte tüm parti rozetlerinin çıkartılmasının ardından Özgür Özel’in de kendi rozetini çıkaracağı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU: 'BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ İKTİDARDIR'

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Yeni Parti’yi kuracak ekip hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bundan sonra hedefimizi iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklamanın yapılmayacak. Onlar zamanında bizim yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilimizi hiçbir arkadaşımızı şerefsiz gibi ithamlar altında bırakmayacağız biz programımızı anlatacağız. Üç günlük dünyada şerefini değil koltuğunu düşünenler varsın geride kalsın."

Kaynak: Haber Merkezi