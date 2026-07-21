Özel'den İl Başkanları Toplantısı Sonrası Türkiye İttifakı Mesajı: 'Hep Birlikte İktidara Yürüyoruz'

CHP'ye veda eden Özgür Özel, yeni partisini kurmak üzere partiden ayrılmadan önce il başkanlarıyla bir araya geldi. Özel, yeni partinin önümüzdeki günlerde milletvekilleri tarafından kurulacağını belirterek, "Hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" dedi.

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Özel'den İl Başkanları Toplantısı Sonrası Türkiye İttifakı Mesajı: 'Hep Birlikte İktidara Yürüyoruz'
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CHP'ye bugünkü grup toplantısında veda eden Özgür Özel, yeni partisini kurmak üzere partiden ayrılmadan önce CHP il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özel, yeni partinin önümüzdeki günlerde milletvekilleri tarafından kurulacağını söyledi.

Özel, yeni partinin geçmişteki örneklerden farklı olarak tabandan yükselen bir hareket olacağını belirterek, "Siyasi partiler içinden partiler kurulur, başka şeyler... Geçmişte de olmuştur. Ama bugün Türkiye'de bir yeni kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik" dedi.

TÜRKİYE İTTİFAKI VURGUSU

Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin bilgi veren Özel, "Yeni parti milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde. Ancak Anadolu'da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece Cumhuriyet Halk Partililerle sınırlı olmayan, kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı'nın kurucularıyla birlikteydik" ifadelerini kullandı.

'İKTİDARA YÜRÜMEK ÜZERE İLLERİMİZE DAĞILIYORUZ'

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Özel, "Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" diye konuştu.

Özel'e "Sizi Meclis'te yeni partiyle ne zaman göreceğiz" sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi: "Yakında."

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Kaynak: Haber Merkezi

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