CHP’de Gözler Bu Listede! Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu
Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı’nda son kez kürsüye çıktı. Toplantıyı izleyen 83 milletvekilinin, Özel ile birlikte yeni kurulacak partiye geçebileceği iddia edildi. İşte Özel'in veda konuşmasını takip eden ve Yeni Parti'ye geçeceği iddia edilen milletvekilleri...
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün son kez partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Yeni parti hazırlıkları öncesinde gerçekleştirilen bu toplantı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Özel’in veda niteliği taşıyan konuşması sırasında salonun tamamen dolu olduğu gözlendi. Toplantıya katılan çok sayıda CHP’li milletvekilinin, Özel ile birlikte yeni kurulacak partiye geçeceği öne sürüldü.
CHP Grup Toplantısı’nı toplam 83 milletvekili izledi. İşte Özel'in veda konuşmasını takip eden ve Yeni Parti'ye geçecek milletvekilleri:
Barış Karadeniz
Mahmut Tanal
Yunus Emre
Hasan Öztürkmen
Umut Akdoğan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Aliye Coşar
Murat Bakan
Sezgin Tanrıkulu
Seyit Torun
Suat Özçağdaş
Gökçe Gökçen
Yüksel Taşkın
Bülent Tezcan
Gizem Özcan
Ayça Taşkent
Uğur Bayraktutan
Süleyman Bülbül
Özgür Karabat
Talih Özcan
Elvan Işık Gezmiş
Deniz Yücel
Murat Çan
Şeref Arpacı
Sibel Suiçmez
Ümit Özlale
Asu Kaya
Burhanettin Bulut
Karahan Pala
Eylem Ertuğ Ertuğrul
İbrahim Arslan
Tahsin Ocaklı
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Gökan Zeybek
İsmail Atakan Ünver
Ayhan Barut
Özkan Halıcı
Aylin Yaman
Veli Ağbaba
Ensar Aytekin
Ulaş Karasu
Melih Meriç
Seda Kaya Ösen
Aliye Timisi Ersever
Süreyya Öneş Derici
Mustafa Erdem
Orhan Sümer
İsmet Güneşhan
Cavit Arı
Ali Gökçek
Bekir Başevirgen
Fahri Özkan
Talat Dinçer
Mehmet Tahtasız
Servet Mullaoğlu
Namık Tan
Ali Mahir Başarır
Gökhan Günaydın
Murat Emir
Özgür Özel
Mühip Kanko
Serkan Sarı
İzzet Akbulut
Yaşar Tüzün
Deniz Yavuzyılmaz
Turan Taşkın Özer
Tekin Bingöl
Aşkın Genç
Harun Özgür Yıldızlı
Metin İlhan
Aykut Kaya
Ednan Arslan
Evrim Karakoz
Salih Uzun
Cemal Enginyurt
Gamze Taşcıer
Evrim Rızvanoğlu
Mustafa Sarıgül
Zeynel Emre
Nail Çiler
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Türkan Elçi
Kaynak: Haber Merkezi