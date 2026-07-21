CHP’de Gözler Bu Listede! Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün son kez partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Yeni parti hazırlıkları öncesinde gerçekleştirilen bu toplantı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Özel’in veda niteliği taşıyan konuşması sırasında salonun tamamen dolu olduğu gözlendi. Toplantıya katılan çok sayıda CHP’li milletvekilinin, Özel ile birlikte yeni kurulacak partiye geçeceği öne sürüldü.

CHP Grup Toplantısı’nı toplam 83 milletvekili izledi. İşte Özel'in veda konuşmasını takip eden ve Yeni Parti'ye geçecek milletvekilleri:

Barış Karadeniz

Mahmut Tanal

Yunus Emre

Hasan Öztürkmen

Umut Akdoğan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Aliye Coşar

Murat Bakan

Sezgin Tanrıkulu

Seyit Torun

Suat Özçağdaş

Gökçe Gökçen

Yüksel Taşkın

Bülent Tezcan

Gizem Özcan

Ayça Taşkent

Uğur Bayraktutan

Süleyman Bülbül

Özgür Karabat

Talih Özcan

Elvan Işık Gezmiş

Deniz Yücel

Murat Çan

Şeref Arpacı

Sibel Suiçmez

Ümit Özlale

Asu Kaya

Burhanettin Bulut

Karahan Pala

Eylem Ertuğ Ertuğrul

İbrahim Arslan

Tahsin Ocaklı

Özgür Ceylan

Özgür Erdem İncesu

Gökan Zeybek

İsmail Atakan Ünver

Ayhan Barut

Özkan Halıcı

Aylin Yaman

Veli Ağbaba

Ensar Aytekin

Ulaş Karasu

Melih Meriç

Seda Kaya Ösen

Aliye Timisi Ersever

Süreyya Öneş Derici

Mustafa Erdem

Orhan Sümer

İsmet Güneşhan

Cavit Arı

Ali Gökçek

Bekir Başevirgen

Fahri Özkan

Talat Dinçer

Mehmet Tahtasız

Servet Mullaoğlu

Namık Tan

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Murat Emir

Özgür Özel

Mühip Kanko

Serkan Sarı

İzzet Akbulut

Yaşar Tüzün

Deniz Yavuzyılmaz

Turan Taşkın Özer

Tekin Bingöl

Aşkın Genç

Harun Özgür Yıldızlı

Metin İlhan

Aykut Kaya

Ednan Arslan

Evrim Karakoz

Salih Uzun

Cemal Enginyurt

Gamze Taşcıer

Evrim Rızvanoğlu

Mustafa Sarıgül

Zeynel Emre

Nail Çiler

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Türkan Elçi

Kaynak: Haber Merkezi