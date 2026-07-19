Özgür Özel'in Yol Haritası Belli Oldu: 'CHP'ye Veda Edeceği Tarih Netleşti' İddiası

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Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelmesiyle partide yaşanan tartışmalar sürerken, Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurma hazırlıklarını hızlandırdığı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 ekranlarında CHP'deki son gelişmeleri ve Özel'in yeni partiye ilişkin yol haritasına dair kulis bilgilerini paylaştı.

İSMİ NETLEŞTİ, LOGO ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Burhan'ın aktardıkları şöyle: "Partinin isminde ‘Yeni Parti’ olarak karar kılındı. Bununla ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu'na da başvuru yapıldı. ‘Yeni Parti’ olarak yollarına devam edecekler. Çeşitli logo çalışmaları yapılıyor. Gönderilen logolar var. Örneğin sol yumruk gönderilmiş ve marjinal bulunarak kabul edilmemiş. İki elin içerisinden çıkan insan yüzü logo tasarımı gönderilmiş. Bu da kabul edilmemiş. Fakat bunlar marjinal ve akılda kalıcı bulunmadığı için kabul edilmemiş. Logoya ilişkin alternatifler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor ancak henüz netleşen bir logo yok. Logo konusunda bir eksiklik var.

'SALI GÜNÜ SON KONUŞMASINI YAPACAK'

Salı günü Sayın Özgür Özel Bey, 'Bu benim son konuşmam' diyecek. Bir veda konuşması gibi bir konuşma yapacak. Gerekçelerini sayacağını ifade ediyorlar. 'Kongre, kurultay istedik, yargı süreçlerini bekledik, 830 imza verdik ama kabul edilmedi' diyecekler. CHP içinde 'Partimizden ayrılmayalım, 6 ok bizim için kıymetli' diyen bir grup var; Özgür Bey onlara karşı 'Biz daha ne yapalım?' mesajı verecek. Bir hafta sonra yeni partinin ilk grup toplantısında ilk konuşmasını yapmayı planlıyor.

VEKİLLERE DAVET

CHP Grup başkanvekilleri tüm milletvekillerini arayıp, 'Önümüzdeki hafta Ankara dışında olmayın' diyerek herkesi Ankara'ya davet etti. Çünkü bu hafta önemli toplantılar yapılacak, yeni parti kurulacak ve buraya geçişler olacak. Hatta bazı isimlerden evrakların da hazırlanması istendi.

'CUMA GÜNÜ DİLEKÇEYİ VERECEKLERİNİ ÖNGÖRÜYORUM'

Salı günü Özgür Bey grup konuşmasını yapacak. Çarşamba günü il başkanları ve parti meclisi üyeleriyle görüşecek. En son tahlilde de il başkanları ve parti meclisi üyelerinin görüşlerini alarak cuma günü dilekçeyi vereceklerini öngörüyorum.

YARGITAY KARARINA DA HAZIRLIK

Özgür Bey ve ekibi Yargıtay kararının değişmesi ihtimaline karşı çözümü bulmuş. Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Bihlun Tamaylıgil, Tolga Sağ gibi Özgür Bey’in Parti Meclisi'nde (PM) yer alan, ancak milletvekili olmayan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve PM üyeleri CHP'den ayrılmayacak."

Kaynak: Haber Merkezi