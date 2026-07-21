Özgür Özel'den CHP Kürsüsünde 'Yeni Parti' İlanı: 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!'

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultayların hukuken geçersiz sayılmasının ardından başlayan kaos, ana muhalefet partisini resmen böldü.

Partide gözler mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısına çevrildi. Saat 13.30'da salona gelen Özel, Sözcü TV'ye "Her son bir başlangıçtır" dedi. Özel, "Özgür Başkan, Özgür Türkiye" sloganıyla karşılandı. Sözcü TV'nin aktardığına göre grup toplantısına 83 milletvekili, 74 il başkanı katıldı.

Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla son kez çıktığı TBMM kürsüsünde, yarın yeni bir siyasi parti kuracaklarını resmen ilan etti.

'YARIN VEKİLLERİMİZLE YENİ PARTİYİ KURUYORUZ'

Konuşmasına "Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" sözleriyle başlayan Özel, sert eleştiriler yöneltti. Yeni partinin kuruluş takvimini ve omurgasını şu sözlerle duyurdu:

"Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar geride kalsınlar. Yarın milletvekillerimizle bir araya geliyoruz, yeni partimizi milletin seçtiği vekillerle kuruyoruz. Kurulacak bu parti, açık ara farkla Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi olacak."

'YÜZDE 38'LİK TÜRKİYE İTTIFAKI'NI TOPLUYORUZ'

Sosyal demokrat çizgiye ve altı oka sonuna kadar bağlı kalacaklarını vurgulayan Özgür Özel, 10 ay önceki yerel seçim başarısına atıfta bulunarak, muhafazakar, sosyalist ve Kürt demokratları yeniden bir araya getireceklerini belirtti. Özel, "Atatürk’le ve Cumhuriyet’le sorunu olmayan tüm demokratları partimize davet ediyorum" dedi.

'NE İMAMOĞLU'NU NE MANSUR YAVAŞ'I GERİDE BIRAKIRIZ'

Özgür Özel, yeni kurulacak partinin arkasındaki belediye başkanları desteğini de açık açık ilan etti. "Ben yeni partide yokum" sözü duyulmayan herkesin kendileriyle birlikte olduğunu savunan Özel, çok konuşulacak şu iddiayı ortaya attı:

"Bu iktidar yürüyüşünde ne Ekrem İmamoğlu'nu ne Mansur Yavaş'ı geride bırakırız. Ne Zeydan Karalar kalır Adana'da, ne de Vahap Seçer kalır Mersin'de. Aksini duymadığınız herkes bizimle birliktedir."

'BU YENİ YÜRÜYÜŞE HAZIR MISINIZ?'

Özel, yeni partinin yol haritasını açıkladığı toplantıyı "Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen, siz böyle sahip çıktıktan sonra bu vatan batmayacaktır. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yeni bir yol açmaya var mısınız? Haydi bakalım yeni yolda hep beraber iktidara yürüyeceğiz" ifadeleriyle sonlandırdı.

Yarın Meclis'te yapılacak milletvekili zirvesinin ardından yeni partinin ismi, kurucular kurulu ve CHP'den istifa edecek vekil sayısı netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi