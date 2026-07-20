Özel'in Yeni Parti Planında Kritik Hafta: İşte Logo, Kadro ve Ayrılık Takvimi

Özgür Özel'in grup toplantısının ardından başlayacak görüşme trafiğinde yeni partinin logosundan vekillerin ayrılık takvimine kadar birçok kritik başlığın netleşmesi bekleniyor. Kulislere göre, yeni logoda CHP'nin simgesi olan '6 ok'u çağrıştıracak herhangi bir unsur yer almayacak.

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Özel'in Yeni Parti Planında Kritik Hafta: İşte Logo, Kadro ve Ayrılık Takvimi
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CHP'de 'mutlak butlan' kararının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Özgür Özel'in kurmayı planladığı yeni partiye ilişkin kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Kulislere göre, yeni partinin logosu CHP'nin simgesi olan '6 ok'u çağrıştırmayacak şekilde tasarlanacak. Böylece yeni oluşumun CHP'yle karıştırılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Özgür Özel'in yeni partide 'Kurucu Genel Başkan' sıfatını taşıyıp taşımayacağı da henüz netleşmedi. Bu konuda son kararın, grup toplantısının ardından gerçekleştireceği temaslar sonrasında verilmesi bekleniyor. Özel'in, yarın TBMM'deki grup toplantısının ardından il başkanlarıyla bir araya geleceği, görevden alınmayan bazı isimlerin de bu toplantıya katılmasının beklendiği ifade edildi.

VEKİLLER TOPLUCA KATILACAK MI?

Milletvekillerinin yeni partiye toplu geçiş yapıp yapmayacağına ilişkin yol haritasının da bu görüşmeler sonunda şekilleneceği belirtildi. Toplantı zincirinde, parti tabanının CHP'den ayrışmaya nasıl baktığı, yeni partinin siyasi çizgisi ve kurultay takvimi gibi başlıkların da masaya yatırılacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ NASIL YAKLAŞIYOR?

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Genel Merkezi'nden de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Parti kaynakları, "Artık bir karar versinler. Gideceklerse gitsinler, biz de işimize bakalım" görüşünü dile getirdi. Aynı kaynaklar, "Bize 'butlan' diyen ekiple çalışamayız. Bu yüzden bir an önce gitsinler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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