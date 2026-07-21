Ankara'da Kritik Hafta: Özgür Özel Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre Verdi

CHP liderliğinden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir siyasi hareket başlatan Özgür Özel, yeni partinin resmi kuruluş başvurusu için takvimi açıkladı. Özel, "Milletvekillerimiz planlıyor, bir hafta içinde başvuru yapılır" diyerek il başkanlarıyla büyük bir toplantı serisi başlatacaklarını duyurdu.

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Ankara'da Kritik Hafta: Özgür Özel Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre Verdi
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'Mutlak butlan' kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) koparak yeni bir parti kuracağını ilan eden Özgür Özel, TBMM koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyaset gündemini sarsan kararın ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Özel, kurulacak yeni partinin yasal başvuru sürecine ve örgütlenme çalışmalarına dair flaş detaylar paylaştı.

'NE DİYEYIM, HAYIRLI OLSUN'

Grup toplantısındaki veda konuşmasının ardından Meclis'te gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Özgür Özel, yeni sürece ilişkin ilk duygularını "Ne diyeyim, hayırlı olsun" sözleriyle ifade etti. Yeni partinin kuruluş sürecinde Ankara'da hareketli bir haftanın yaşanacağını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İl başkanları Ankara'ya gelecek. Bütün hafta boyunca hep birlikte bir dizi çok kritik değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz."

RESMİ BAŞVURU NE ZAMAN?

"İçişleri Bakanlığı’na yeni parti için resmi başvuru ne zaman yapılacak?" sorusuna da doğrudan yanıt veren Özgür Özel, takvimi milletvekillerinin şekillendirdiğini belirterek şu hedefi koydu:

"Resmi başvuru sürecini milletvekillerimiz planlıyorlar. Ona göre, önümüzdeki bir hafta içinde yasal başvuru yapılmış olur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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