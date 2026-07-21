CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son kez TBMM'de CHP grubuna seslendi. Özel'in yeni partinin kuruluşunu ilan ettiği konuşma esnasında salonda 83 milletvekili Özel'i takip etti. Bu durum kurulacak yeni partiye destek veren vekil sayısının 83 olduğu şeklinde yorumlanırken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bülbül, mazeretli olduğu için toplantıya katılamayan vekillerin olduğunu belirterek, gerçek sayının 90'nın üstünde olduğunu ifade etti.

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CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı
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CHP grup toplantısına son kez kürsüye çıkan Özgür Özel yeni partinin kurulacağını resmen duyurdu.

'YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ'

Her son yeni bir başlangıçtır diyerek sözlerine başlayan Özel, "Biz demokrasiyi milletin gerçek gücü, adaleti devletin temel vasfı ve umudu bu milletin evlatlarının en büyük hakkı olarak görüyoruz. Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz ve MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi, milletimizin seçtiği ve yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimiz, hiç şüpheniz olmasın ki açık ara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyor" dedi.

'ANA MUHALEFET KÜRSÜSÜNÜ ASLA BIRAKMIYORUZ'

Özel son olarak, "Bugün bu kürsüye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

83 VEKİL VE 74 İL BAŞKANI KONUŞMAYI SALONDAN TAKİP ETTİ

Özel'in konuşması sırasında salonda 83 milletvekili ve 74 il başkanının yer aldığı belirtildi.

'80'DEN FAZLA DEĞİL, 90'DAN FAZLA'

Öte yandan, Özgür Özel'in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bülbül, gerçek milletvekili sayısının 90'ın üzerinde olduğunu öne sürdü.

Bülbül şu ifadelere yer verdi:

"80'den fazla değil, 90'dan fazla. Yeni partide mazeretli olanlar da gelmedi. Yeni partimizde 90'dan fazla vekil göreceğiz. Bir de Türkiye'de değişim başlıyor, Türkiye'de iktidar yürüyüşü başlıyor. Biz bu değişim için 2023'te 'CHP değişirse Türkiye değişir' demiştik. Şu anda yeni partimizle Türkiye değişecek."

CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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