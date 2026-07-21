İstanbul Valiliği Alarm Verdi: Yarın Öğleden Sonra Başlıyor, Sıcaklıklar Çakılacak, Cumartesi Fırtına Var!

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarından itibaren şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının aniden 7 derece birden düşeceği uyarısı yapılırken; sel, su baskını ve saatte 60 kilometreye varan sert poyraz fırtınasına karşı vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

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İstanbul Valiliği Alarm Verdi: Yarın Öğleden Sonra Başlıyor, Sıcaklıklar Çakılacak, Cumartesi Fırtına Var!
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarını esas alarak megakent için kritik bir uyarı yayınladı. Yapılan resmi açıklamada, yaz sıcaklarının ardından İstanbulluları fırtınalı ve yağışlı bir haftanın beklediği, yarından itibaren şehir genelinde olumsuz hava şartlarının kalıcı olacağı belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GİRİŞ YAPACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yağışlar 22 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren ilk olarak Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde etkisini gösterecek. İlk etapta, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece hatlarında etkili olacak yerel sağanaklar, akşam saatlerinden itibaren ise megakentin tamamına yayılacak.

YAĞIŞLAR 4 GÜN SÜRECEK, SICAKLIKLAR ÇAKILACAK

Hava tahmin raporunda, asıl yağışlı sistemin çarşamba gecesinden sonra yerleşeceği aktarıldı. Valilik, fırtınanın takvimini şu verilerle paylaştı:

  • 23-26 Temmuz tarihleri arasında (perşembeden pazara kadar) il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek.
  • Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek. Kümelenen bulutlar ve yağışla birlikte sıcaklıklarda yaklaşık 5-7 derecelik ani düşüşler hissedilecek.

CUMARTESI GÜNÜNE DİKKAT

Sadece yağış değil, rüzgar da İstanbullulara zor anlar yaşatacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği; cumartesi günü ise kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI RİSKİ VAR

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle oluşabilecek krizlere karşı da uyardı. Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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