Kahramanmaraş Saldırısını Gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin Anne ve Babası İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta dokuz öğrenci ile bir öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi. İki isim hakkında istenen ceza da belli oldu.

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Kahramanmaraş Saldırısını Gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin Anne ve Babası İçin İstenen Ceza Belli Oldu
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli isimli saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi.

BABAYA 10 KEZ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianameyle saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan 30 yıla kadar hapis talep edildi.

ANNE İÇİN 22.5 YIL HAPİS TALEBİ

Anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ayrıca açıklamada, hazırlanan iddianamenin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtilerek, sanıklar hakkında yargılama sürecinin başladığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta İsa A Aras Mersinli tarafından çok sayıda silah ve şarjörle okula saldırı düzenlenmişti. Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından saldırganın babasının emniyet mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

Baba ve anne daha sonra soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Baba Uğur Mersinli ifadesinde oğlunun silahlara merakı olduğunu ve kendisiyle birlikte poligonda ateş açtığını söylemişti.

Kaynak: İHA

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