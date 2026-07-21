İlk Tuğla Çekildi, Murat Bakan CHP’den İstifa Etti

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Özgür Özel’in yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ilk tuğla resmen çekildi. "En geç yarın istifa edeceğim" açıklamasından kısa bir süre sonra istifa dilekçesini sunan İzmir Milletvekili Murat Bakan, X hesabı üzerinden yayınladığı videoyla hem partisine veda etti hem de yeni hareketin ilk resmi manifestosunu okudu.

'AİLEMDE CHP ÜYESİ OLMAYAN TEK BİR KİŞİ YOK'

Yayınladığı video mesajda CHP içindeki geçmişine ve ailesinin partiye olan sadakatine vurgu yapan Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil."

'BİNALARI İŞGAL EDENLERE TERK EDİYORUZ'

Konuşmasının devamında CHP Genel Merkezi'ndeki mevcut yönetimi hedef alan Bakan, partinin adının ve binalarının ruhunu kaybettiğini iddia etti. Sert eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili, yeni yol haritasını şu sözlerle ilan etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.



Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.



Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.



Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de… pic.twitter.com/zcIhokIU4l — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 21, 2026

Kaynak: Haber Merkezi