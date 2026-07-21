İlk Tuğla Çekildi, Murat Bakan CHP’den İstifa Etti

Özgür Özel’in Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi 'yeni parti' çıkışının ardından CHP'de istifalar başladı. İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Benim için çok zor ama bu bir son değil" diyerek partisinden resmen istifa eden ilk isim oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özgür Özel’in yeni parti kuracağını ilan etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ilk tuğla resmen çekildi. "En geç yarın istifa edeceğim" açıklamasından kısa bir süre sonra istifa dilekçesini sunan İzmir Milletvekili Murat Bakan, X hesabı üzerinden yayınladığı videoyla hem partisine veda etti hem de yeni hareketin ilk resmi manifestosunu okudu.

'AİLEMDE CHP ÜYESİ OLMAYAN TEK BİR KİŞİ YOK'

Yayınladığı video mesajda CHP içindeki geçmişine ve ailesinin partiye olan sadakatine vurgu yapan Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim. Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum. Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok. Ailem için çok zor. Benim için çok zor. Ama bu bir son değil."

'BİNALARI İŞGAL EDENLERE TERK EDİYORUZ'

Konuşmasının devamında CHP Genel Merkezi'ndeki mevcut yönetimi hedef alan Bakan, partinin adının ve binalarının ruhunu kaybettiğini iddia etti. Sert eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili, yeni yol haritasını şu sözlerle ilan etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek… Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."

Özgür Özel'den CHP Kürsüsünde 'Yeni Parti' İlanı: 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!'Özgür Özel'den CHP Kürsüsünde 'Yeni Parti' İlanı: 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!'Güncel

CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını AçıkladıCHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını AçıkladıGüncel

Ankara'da Kritik Hafta: Özgür Özel Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre VerdiAnkara'da Kritik Hafta: Özgür Özel Yeni Parti İçin 'Bir Hafta' Süre VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Murat Bakan
Son Güncelleme:
İstanbul Valiliği Alarm Verdi: Yarın Öğleden Sonra Başlıyor, Sıcaklıklar Çakılacak, Cumartesi Fırtına Var! Yarın Öğleden Sonra Başlıyor, Sıcaklıklar Çakılacak, Cumartesi Fırtına Var!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Sayıyı Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den CHP Kürsüsünde 'Yeni Parti' İlanı: 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!' 'Yarın Kuruyoruz, Açık Ara Farkla Ana Muhalefetiz!'
CHP’de Gözler Bu Listede! Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu Özgür Özel İle Birlikte Yeni Parti’ye Geçecek Vekiller Belli Oldu
CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Milletvekili Sayısını Açıkladı CHP'li Vekil 'Yeni Parti'ye Geçecek Gerçek Sayıyı Açıkladı
Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu! Bir Kent Damga Vurdu Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu
Mehmet Demirkol Socrates Dergi YouTube Kanalına Veda Etti Mehmet Demirkol Veda Etti