Yeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net Yanıt

CHP'ye veda eden Özgür Özel, yeni partinin kuruluşun ağustos-eylül ayında vatandaşlarla birlikte gerçekleştirileceğini açıkladı. "O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız" diyen Özel, kaç milletvekilinin geçiş yapacağı sorusunu da yanıtladı.

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Yeni Parti Ne Zaman Kurulacak, Kaç Vekil Katılacak? Özgür Özel'den Net Yanıt
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CHP'ye grup toplantısındaki konuşmasıyla veda eden Özgür Özel, bugün Çankaya'da kurmaylarıyla bir araya geldi. Özel, mutlak butlan kararıyla görevleri sona eren Parti Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri ve A takımıyla yeni parti hazırlıklarını değerlendirdi.

Toplantıların çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, milletvekili olmayan PM üyelerinin yeni partiye geçmeyeceğini hatırlatarak sorulan "Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırması durumunda CHP’ye dönüş olur mu" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Partinin teknik kurulumunu milletvekillerimizle yapıyoruz, partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntımız yok."

KAÇ VEKİL KATILACAK?

Özel, "100’e yakın milletvekilinin yeni partiye geçeceği ifade ediliyor istifalar var” sözleri üzerine ise “Cumayı bir görelim ya da pazartesiyi tam rakamı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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