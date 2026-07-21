AK Parti'ye Geçiş Sinyali: İYİ Partili Gürban'dan Dikkat Çeken Sözler

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İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sessizliğini bozdu. Yerel basına konuşan Gürban, geçmişte 16 yıl AK Parti üyesi olduğunu hatırlatarak, kullandığı ifadelerle yeniden AK Parti'ye katılabileceğinin sinyalini verdi.

Parti içinde uzun süredir sıkıntılar yaşadığını belirten Gürban, milletvekillerinin imza vermemesi nedeniyle yaklaşık bir yıldır Meclis'e önerge sunamadığını söyledi. Yaşadığı sorunları İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da ilettiğini ifade eden Gürban, mevcut parti yapısıyla çalışmalarını sürdüremediğini savundu.

'İNSAN BOŞANACAĞI ZAMAN...'

2007-2023 yılları arasında AK Parti Şahinbey İlçe Teşkilatı'nda üye olduğunu hatırlatan Gürban, AK Parti'ye dönüş ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ben 16 senelik partimi bırakıp geldim" diyen Gürban, "AK Parti'ye geçersem elim daha güçlü olur, daha çözüm odaklı olurum. Bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP'ye katılamam" sözleriyle yeniden AK Parti saflarına katılabileceğinin mesajını verdi.

Kaynak: tv100