Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: Yeni Parti Sonrası CHP'de Yol Haritası

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Habertürk'ten Mahir Kılıç’ın CHP Genel Merkezi kaynaklı aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in yeni bir parti kuracağını duyurmasının ardından kendisine yakın milletvekilleriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, izlenecek yol haritasının yanı sıra partiden ayrılması beklenen ve kalacak milletvekillerinin sayısı gibi başlıklar ele alındı.

Siyasi kulislerde, yaklaşık 80 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılabileceği iddiaları konuşuluyor. Bu süreçte parti içindeki geçişlerin “dengeli bir bölünme” şeklinde ilerleyeceği öne sürülüyor. Öte yandan, Özel’in liderliğindeki Yeni Parti’nin nasıl bir strateji izleyeceği ve CHP grup toplantılarına katılan milletvekillerinin bu yeni oluşuma dahil olup olmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini bozduğu iddia edildi. Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde kendisine destek veren milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Özgür Özel ve partiden ayrılması gündemde olan isimler hakkında olumsuz bir dil kullanılmaması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ İKTİDARDIR"

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

Kaynak: Habertürk