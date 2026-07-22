Zeydan Karalar Kararını Verdi: Yeni Partiye Katılacak mı?

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İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasi geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Karalar, Özgür Özel’in kuracağını duyurduğu yeni partiye katılmayacağını açıkladı.

'CHP'DE KALACAĞIM'

Gazeteci Hilal Köylü’nün sorularını yanıtlayan Karalar, uzun yıllardır bağlı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmayı düşünmediğini belirterek, “CHP’de kalacağım. 54 yıllık CHP’liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan CHP’de sürdürülmeli” ifadelerini kullandı.

Siyasi çizgisini net bir şekilde ortaya koyan Karalar, daha önce yaşadığı tutukluluk sürecinde kendisine destek veren Özgür Özel’e ise teşekkür etmişti.

74 İL BAŞKANI VE EN AZ 83 MİLLETVEKİLİ

Öte yandan Özel, yeni parti çalışmalarının sürdüğünü belirterek, il başkanları, Parti Meclisi üyeleri, MYK ve milletvekilleriyle temas halinde olduklarını açıkladı. Teknik sürecin tamamlanmasının ardından partinin resmen kurulacağını ifade eden Özel, oluşumun TBMM’de güçlü bir muhalefet yapısı oluşturacağını savundu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, 74 il başkanı ve en az 83 milletvekilinin yeni partiye katılma yönünde karar aldığı öne sürülüyor. Bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği de konuşuluyor.

Yeni parti açıklamasının ardından, CHP üyeliğinden ayrılmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı işlemlerde yoğunluk yaşandığı, sistemde zaman zaman erişim sorunları oluştuğu bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi