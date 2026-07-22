Silivri Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Soruşturması: Başkan Doruk Bulut Tutuklandı

Silivri Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, savcılık tarafından 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi. Sulh ceza hakimliği, Bulut'un tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiaları araştırılıyor. Soruşturma kapsamında daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına AlındıCHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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