Cemil Tugay Kararını Bildirdi: Yeni Partiye Katılacak mı?

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce katılabileceğini açıkladığı Özgür Özel'in yeni partisi için kararını verdi. Tugay, 'şimdilik' bağımsız kalacağını ve belediye çalışmalarına odaklanacağını duyurdu.

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Cemil Tugay Kararını Bildirdi: Yeni Partiye Katılacak mı?
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'Mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine atanmasının ardından parti yönetiminde kapsamlı değişikliklere gidildi. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu (MYK), birçok il teşkilatında değişiklik yaparken, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi parti içindeki gerilimi artırdı. Bu gelişmelerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

YENİ PARTİ'YE 'ŞİMDİLİK' KATILMAYACAK

İstifasının ardından Sözcü'ye konuşan Tugay, AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmiş, CHP'nin seçilmiş genel başkanı olduğunu savunduğu Özgür Özel'in yeni bir parti kurması halinde bu oluşuma katılabileceğini ifade etmişti. Özgür Özel'in CHP'ye veda ederek yaklaşık 90 milletvekiliyle yeni bir siyasi parti kurma hazırlıklarına başlamasının ardından gözler, kendisini destekleyen isimlerin atacağı adımlara çevrildi.

Sözcü'ye yeniden değerlendirmelerde bulunan Cemil Tugay önceki açıklamasından farklı bir tutum ortaya koydu. Tugay, 'şimdilik' Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılmayı düşünmediğini belirterek, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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