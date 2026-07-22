CHP'de MYK Sonrası Önemli Mesajlar: 4 İl Örgütü Feshedildi, Özel Cephesine 'Koltukçu' Çıkışı

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CHP'de görevden alma dalgası sürüyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanları ile merkez ilçe yönetimlerinin görevden alındığını açıklayan Sarı; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak'a yeni il başkanları atandığını duyurdu. Böylece CHP'de görevden alınan il başkanı sayısı 55'e çıktı.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* Çerçeve yasa görüşmeleri vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kendi düşüncelerimizi tekrar dile getirdik. Biz CHP olarak Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha dile getirmiş olduk. Rapordaki düşüncelerimiz ortadadır, bu düşüncelerimizin arkasında duruyoruz ancak sürecin odağında olan mesele tek başına devletin bekası ya da güvenlik ekseninde değerlendirilemez. Kürt meselesini sadece bu boyutuyla ele alan yaklaşımların kısır, yetersiz ve sınırlı yaklaşımlar olduğunu düşünüyoruz.

'SÖYLEMİŞTİK, GERÇEK OLDU'

Halk arasında mutlak butlan olarak değerlendirilen bir sürecin tartışmalarını kamuoyu önünde yapıyoruz. En son geldiğimiz noktada CHP'nin içinden bazı arkadaşlarımız ayrı bir partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz aslında bunun öteden beri böyle olduğunu, CHP içerisinde mutlak butlan tartışmalarının aslında arkadaşlarımızın başka bir partiye evrilmek için kendi tabanlarını, yapılarını konsolide etmek için kullandıklarını söylemiştik, bu gerçek oldu.

* Öncelikle hangi rejim altında, hangi ülkede olursa olsun siyasal partiler kurulur, gelişir ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp kürsüsünden konuşarak, amblemi altında, il ve ilçe örgütlerinden faydalanarak ve onun grup salonunda ve odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı açıktır. Bunun ciddi bir etik ve ahlak sorunu oluşturduğu açık ve nettir. Biz bu arkadaşlarımızı partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Her şeyden önce AKP'nin ekmeğine yağ süreceğini söylemiş, bölücü olmakla suçlamıştık. Suçlamalarımızın ne kadar temelli olduğunu görüyoruz. Kendi neden oldukları butlan sürecinin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak yerine birlikte mücadele edeceklerine böyle bir tutum sergileyeceklerine kaçmayı tercih etmişlerdir. CHP'den ne kadar büyük parça koparırsak o kadar kâr mantığıyla bu süreci iki ay boyunca yönetmişlerdir.

'BUNLAR KOLTUKÇU'

* Bunlar koltukçu. "Biz kendimize koltuk arıyoruz" diyorlar. Partilerini nerede konumlandırıyorlar bunu kamuoyunun bilmesinde fayda var ama asla CHP'nin kurucu parti olma özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız. Onları bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Israr ediyorlarsa da AKP işbirlikçisi, bölücü, koltukçu olduklarını ilan etmek istiyoruz. Sonuna kadar bu sürecin karşısında duracağız.

GÖREVDEN ALMA KARARI

* 4 il başkanlığımız; Kütahya, Uşak, Karaman, Çankırı illerimizde örgütler feshedildi. 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bunlar da Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz. Önümüzdeki günlerde CHP'nin il başkanları toplantısı yapılacak. İl başkanlarımızla beraber yapacağız ve örgütümüzü önümüzdeki süreçte kongreleri yapmaya hazır hale getireceğiz. İllerle ilgili bu değerlendirmelerimizi yapmamızın nedeni de bir an önce kongre sürecini başlatabilmek, örgütlerimizi hazır tutmamız gerekiyor. Partimiz eylül ayıyla beraber kongrelerini yapabilecek hale gelecek.

İSTİFA SAYISI YÜKSEK Mİ?

* Sosyal medyada koparılan yaygara hiçbir şekilde doğru değil. CHP üyelerinin onda birine bile ulaşmadı istifa. Bir istifa furyası söz konusu değil.

'KURULTAYI HEPİMİZ İSTİYORUZ'

* Biz butlan yönetimi değiliz. Bu terminolojiyi gözden geçirelim. Biz CHP'nin önceki döneminde seçilmiş, seçilmiş yöneticileriyiz. Mahkeme kararı karşısında zorunlu olarak bu görevi yerine getiren bir heyetiz. Bu cenderenin içinden çıkılabilmesi için kurultayın yapılmasının zorunlu olduğunu hepimiz düşünüyoruz. Sadece bizler ya da ayrılıp gitmek isteyen arkadaşlarımız değil. Ancak mevcut hukuk zemini içinde, mahkeme kararı karşısında bir kurultay yapılamayacağını biliyoruz. Bence onlar da biliyor ama kendilerini mağdur göstermek, başka bir parti kurmaktan başka çaremiz yok demek için bunu kullandılar. Halk ve üye desteğiyle kongrelerde yarışabilirdik, gerçekten dediğiniz gibi bir destekleri varsa yine seçilirlerdi.

Kaynak: ANKA