Gazeteci Alican Uludağ Hakkında Karar
Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dün Ankara'da gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, yurt dışı yasağı ve haftanın 4 günü imza verme şartını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
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Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dün gözaltına alındı. Evinden gözaltına alınan Uludağ'a, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları yöneltildi. Geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde geçiren Uludağ, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Uludağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan haftada 4 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA
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