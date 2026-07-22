TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'Çerçeve Yasa' Açıklaması: Ümit Ederiz kiMeclis Tatile Girmeden Yasalaşmış Olur

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında düzenlediği Meclis ziyaretlerine tamamladı.

İYİ PARTİ VE AK PARTİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, bugün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AK Parti heyeti ile bir araya geldi. Kurtulmuş dün de MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve CHP ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kurtulmuş bugün yaptığı ziyaretlerin ardından sürece dair açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR'

Dünyadaki çatışma çözümü örneklerinden farklı olarak Türkiye'deki sürecin tamamen yerli ve milli bir iradeyle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti;

"İki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdürdüğümüz, Meclis’te grubu bulunan altı siyasi partinin başkanları ve grup temsilcileriyle yaptığımız görüşmeleri, istişareleri değerlendirmek ve içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşmak bakımından bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki; Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada, yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları; 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı.

'RAPOR REHBER NİTELİĞİ TAŞIDI'

Bu rapor, esasında bundan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada partilerimizin, katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki; terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis’teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi."

'SORUMLULUK TBMM'DE BULUNAN SİYASİ PARTİLERDE'

Kurtulmuş, yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki; nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur; böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir" şeklinde konuştu.

'GENEL YA DA ŞAHSA AİT BİR AF OLMAMALI'

Kurtulmuş, yasanın geçici ve müstakil bir yasa olacağına dikkat çekerek, "Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır." dedi.

'MÜHİM OLAN SİLAH BIRAKARAK ÜLKEYE GELMESİNİ SAĞLAMAK'

Açıklamalarını sürdüren Kurtulmuş, "Mühim olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

'ÜMİT EDERİZ Kİ MECLİS TATİLE GİRMEDEN EVVEL YASALAŞMIŞ OLUR"

Kurtulmuş, önümüzdeki haftayı işaret ederek, "Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde; aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Bundan sonraki süreçte, çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki; Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi