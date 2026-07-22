CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Hakkında Tutuklama Talebi

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Bulut hakkında tutuklama talep edildi.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Silivri Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma', suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut dün evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bulut, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Doruk Bulut’a; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına AlındıCHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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