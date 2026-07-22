A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’yı Yıkan Ölüm
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın ablası Caterina Montella’nın evinde geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdiğini duyurdu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ablasının vefat haberiyle sarsıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Caterina Montella’nın evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Federasyon tarafından yayımlanan taziye mesajında, İtalyan teknik adamın acısı paylaşılırken şu ifadelere yer verildi:
"Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz."
Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinde cenaze töreni düzenlenecek. Castello di Cisterna ilçesinde bulunan San Nicola Kilisesi'ndeki tören, yerel saatle 16.30'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi