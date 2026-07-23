İran Yine Saldırı Altında: Çeşitli Kentlerde Şiddetli Patlama Sesleri

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınındaki Sirik ve Irak sınırı yakınlarındaki Ahvaz vilayetinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

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İran Yine Saldırı Altında: Çeşitli Kentlerde Şiddetli Patlama Sesleri
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ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İran basınına göre, ABD tarafından Ahvaz, Ramşir​​​​​​​ ve Sirik kentlerine saldırı düzenlendi. Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinin bazı noktalarına ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırılar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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