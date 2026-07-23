İran Yine Saldırı Altında: Çeşitli Kentlerde Şiddetli Patlama Sesleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ile Irak sınırı yakınlarındaki Huzistan eyaletinde yer alan Ahvaz kentine yönelik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İran basınına göre, ABD tarafından Ahvaz, Ramşir​​​​​​​ ve Sirik kentlerine saldırı düzenlendi. Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinin bazı noktalarına ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırılar hakkında ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA