Tarihi Çağrı Sonrası DEM'den Bir Açıklama Daha: Üç Beş Oy İçin Barış İhtimaline Pusu Kurmayın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı kast ederek yaptığı çağrı sonrası yaşananlara dair de açıklamalarda bulundu.

“OY İÇİN BARIŞ İHTİMALİNE PUSU KURMAYIN”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun MHP lideri Bahçeli’nin çağrısı sonrası bir önceki grup toplantısında urgan atarak sürece tepki göstermesi sonrası Bakırhan, “Dervişoğlu gibi düşünenlere de sesleniyorum; oy için barış ihtimaline pusu kurmayın” şeklinde konuştu.

“AHMET ÖZER’İ DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sabah saatlerinde ev baskınıyla gözaltına alınmasına da tepki gösteren Bakırhan, “Halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer’i de derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.

Bakırhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"- Halkın iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. Özer, Kent uzlaşısıyla seçilmişti. Ahmet Özer demokratik toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için rahatsız olmuşlar. Bunu defalarca gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer'i de derhal serbest bırakın.

Herkesin çekinmeden, birlikte konuştuğu bir sürece ihtiyaç var. Türkiye'nin demokratik geleceği için intikam duygusundan artık vazgeçilmelidir. Halkları yok sayan ve kutuplaştırarak geçmiş Türkiye Yüzyılına karşı çözüm ne inkar ne de geçiştirme siyasetidir. Sahici çözüm yolları bulmak yeni yüzyılda hepimizin görevidir. Farklılıkları zenginlik sayan demokratik bir ulusun inşasına ihtiyaç var.

Sayın Cumhurbaşkanı da kardeşleştiğimiz bir zemin yaratalım diyor, bunun bugün koşulu var. Başta iktidar partisi olmak üzere Türkiye'deki tüm partiler bunu dile getiriyor. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile taçlanmış bir devletten yanayız. Ahmet Özer'in uyduruk gerekçelerle gözaltına alınması çözüm değil. Demokratik bir Cumhuriyet demokratik bir anayasa ile olur.

“BU ÜLKEYE YAZIK ETMEYİN, BARIŞA KATKI SUNUN”

Dervişoğlu gibi düşünenlere de sesleniyorum; oy için barış ihtimaline pusu kurmayın. Kürt'ün mutlu olmadığı bir ülkede kimse mutlu olamaz. 3-5 oy gelip geçicidir. Önemli olan çocuklarımıza bırakacağımız barış içinde bir ülkedir. Bu ülkeye yazık etmeyin, barışa katkı sunun. Kürt yok deyince Kürt yok olmuyor. Bu ülkede 50 milyon Kürt yaşıyor. Buyurun siz çözüm önerinizi söyleyin. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz.

“ÖCALAN'IN ÜZERİNDEKİ TECRİDİ KALDIRIN”

- Barışın tartışıldığı bir dönemde 44 aydır görüş yapılmayan Abdullah Öcalan, milletvekilimiz Ömer Öcalan ile bir görüşme yaptı. Sadece bu görüşme bile umut yarattı. Ancak gelen ilk mesaj tecridin devam ettiği idi. Sizin de muhatap olarak gördüğünüz Öcalan'ın üzerindeki tecridi kaldırın, özgür çalışma koşullarını yaratın. Öcalan 'varsanız, ben varım, hazırım' diyor. Bunu bizden iyi iktidar biliyor. Tarihi bir çağrı var, bunu değerlendirelim. Biz de çatışma ve şiddetten hukuki ve siyasi zemine geçilmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gelin zorun rolünü kaldıralım, diyalog ve müzakerenin önünü açalım. Devlet aklı gerçekten barışa hazır mı, bir planı, programı var mı? Bunu görmek istiyoruz.

“ADIM ATMA SORUMLULUĞU CUMHURBAŞKANI OLARAK SİZDEDİR”

- Sayın Erdoğan'ın ne düşündüğünü biz de merak ediyorduk. Tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz. Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarından farklı bir sayfada yer alın. DEM Parti olarak söylediğimiz, yazdığımızı çarpıtmasın. Bizim elimiz müzakere için hazırdır. Yumruklarımız sıkılı değildir. Bunun için bu Meclis çatısı altında değiliz. Ama kimse bize rota çizmesin, tehdit, hakaret etmesin."

Kaynak: Gerçek Gündem