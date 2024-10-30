Eski İYİ Partili Dursun Ataş, AKP'ye Katıldı

Geçtiğimiz eylül ayında İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Ataş, bugün resmi olarak AKP'ye geçti.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Bugün gerçekleşen AKP Grup Toplantısı'nda yerini alan Ataş'ın parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.