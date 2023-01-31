Türkkan ve Başarır hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Son Güncelleme:
Türkkan ve Başarır hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

Komisyonun, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu, Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.

CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

Ali Mahir Başarır'dan dokunulmazlık komisyonuna tek cümlelik yanıt: 'Size savunma vermiyorum'Ali Mahir Başarır'dan dokunulmazlık komisyonuna tek cümlelik yanıt: 'Size savunma vermiyorum'Siyaset
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır, yazılı savunma verdiİYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır, yazılı savunma verdiSiyaset
Etiketler
CHP dokunulmazlık Milletvekili dokunulmazlık kaldırılması
Son Güncelleme:
Selahattin Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'na çağrı Siyaset 31 Ocak 2023 16:26
Kılıçdaroğlu'nun avukatına tüm suçlamalardan beraat Siyaset 31 Ocak 2023 15:50
CHP'nin 'Yeter, söz milletin' pankartı indirildi! Güncel 31 Ocak 2023 15:42
Kılıçdaroğlu, Boğaziçi 'nin kayyum rektörüne seslendi: 'Brütüs Naci' zulüm yapanları asla affetmem Siyaset 31 Ocak 2023 15:01
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı! EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?