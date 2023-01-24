İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır, yazılı savunma verdi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu'na yazılı savunma verdi.

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar da sözlü savunma yapmaları konusunda tebligat göndermişti.

Türkkan ve Başarır, yazılı savunmalarını komisyona sundu. Komisyon, yarın sözlü savunmaları dinlemek üzere toplanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.

CHP'li Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.