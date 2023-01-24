Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış: 'Erdoğan'ın adaylığı gayrimeşru'

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Demirtaş Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı yapılmasının “gayrimeşru olduğunu” belirtti.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağından, adaylığı yasaya aykırı ve gayrimeşrudur.

Yüksek Seçim Kurulunun Erdoğan'ın adaylığını kabul etmesi bu gerçeği değiştirmez. Sadece, Yüksek Seçim Kurulu bir suça daha ortak olur.

Erdoğan'ın yasa dışı ve gayrı meşru bir aday olarak seçime girmesi sağlanabilir ama pirupak bir aday olarak asla.

Erdoğan'ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunacağım. Erdoğan kral mı ki yasalar onu bağlamıyor? Kusura bakmayın, ben kralını tanımam."

Kaynak: Gerçek Gündem