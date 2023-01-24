Meral Akşener'den yeni seçim videosu: 'Devlete cesaret yakışır'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, seçim kampanyası çerçevesinde paylaştığı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditleri hatırlatıldı. Akşener paylaşımında "cesaret her zaman korkuyu yener" vurgusu yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçimler için partisinin başlattığı lider iletişim kampanyasının yeni videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeni videoda "cesaret" vurgusu işlendi. Meral Akşener'in yeni videosunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditleri hatırlatıldı.

Meral Akşener paylaştığı videoya, "Devlet; tehditle, baskıyla, korkuyla yönetilmez. Çünkü hürriyet, istibdattan güçlüdür. Çünkü cesaret her zaman korkuyu yener. Çünkü #DevleteCesaretYakışır!" notunu düştü. 

Meral Akşener'den yeni seçim videosu: 'Devlete cesaret yakışır' - Resim : 1

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