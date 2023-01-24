Görüşmeler sürüyor: İYİ Parti ve CHP’den başörtüsü için ortak önerge

TBMM Anayasa Komisyonu, geçen hafta görüşmeleri başlayan ve başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişiklik teklifinin görüşmelerine bugün de devam ediyor. Görüşmeler sürerken, İYİ Parti ve CHP’den komisyona ortak bir değişiklik önergesi sunuldu.

T24’den Eray Görgülü’nün haberine göre; önerge ile anayasanın 24’üncü maddesine eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” şeklinde değiştirilmesi öngörüldü.

Önerge ile Cumhur İttifakı'nın getirdiği düzenleme ile anayasanın 24’üncü maddesine eklenmesi öngörülen başörtüsü ile ilgili ifadeden “dini inanç” ibaresi çıkarılırken, kamusal görevdeki tereddütlerin giderilmesi de amaçlanıyor. Önergede, aile kurumunu düzenleyen maddeye yönelik bir ifade ise yer almadı.

DEĞİŞİKLİK İSTENEN MADDE

Yine aynı önerge ile teklifin ilk maddesinin “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek” şeklindeki son cümlesinin de değiştirilmesi istendi. Önergede bu ifadenin yerine “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet, kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” ifadesini konulması öngörüldü.

“KİMSE İNANCINI İSPATLAMAK ZORUNDA BIRAKILMAMALI”

Değişiklik önergesinin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Teklifimizle maddeye eklenmesi öngörülen son fıkrada değişiklik öngörülerek inanç hürriyetinin tam ve kâmil olarak kapsanması amaçlanmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak inanç hürriyetinin, tüm toplumsal kesimleri ihtiva etmesi hedeflenmektedir. Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup- olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkan verecektir.

“KAMUSAL GÖREVDEKİ TEREDDÜTLER GİDERİLMEKTEDİR”

Bundan kaçınmak gerekir. Bu sebeple "Dini inanç" ibaresine bağlı kalmaksızın tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü ve giyim tercihleri anayasal güvence altına alınmaktadır. Böylece bir yandan başörtüsü üzerinden kadınların hiçbir baskı ya da dayatma ile karşılaşmamaları sağlanırken diğer yandan icra edilen kamusal görevin gerektirdiği şekilde giyinme hususundaki tereddütler giderilmektedir. Bu vesile ile toplumda belirli hizmetler için öngörülen kıyafetlerle ilgili olarak da başörtüsü tercihi ile ilgili bir engelleme olmaksızın kadınların kamusal görevlerini ifa etmesi sağlanacaktır.”