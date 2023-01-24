Saadet Partisi'nden AKP'li vekile tepki: “Yaladıktan sonra postal ile ayakkabı arasında fark yoktur"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, katıldığı programda "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" diyen AKP'li Yediyıldız'a tepki gösterdi. Kaya, “Yaladıktan sonra postal ile ayakkabı arasında fark yoktur" dedi.

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Saadet Partisi'nden AKP'li vekile tepki: “Yaladıktan sonra postal ile ayakkabı arasında fark yoktur"

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı överken kullandığı ifadeler tartışılmaya devam ediliyor.

Yediyıldız, söz konusu programda, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmıştı. Başta muhalefet olmak üzere AKP’lilerin dahi tepki gösterdiği ifadeler, siyasetin gündemine oturdu.

AKP'li Şenel Yediyıldız'dan, Erdoğan'a inciler: Ayakkabısını elimizle yalamamız lazımAKP'li Şenel Yediyıldız'dan, Erdoğan'a inciler: Ayakkabısını elimizle yalamamız lazımSiyaset

“YALADIKTAN SONRA POSTAL İLE AYAKKABI ARASINDA FARK YOKTUR”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li Yediyıldız’ın sözlerine tepki gösterdi.

AKP’nin muhalefete yönelik “bunlar vesayet” istiyor sözlerine göndermede bulunan Kaya, şunları kaydetti:

“Yaladıktan sonra postal ile ayakkabı arasında fark yoktur.”

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Kaynak: Gerçek Gündem

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