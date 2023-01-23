AKP'li Şenel Yediyıldız'dan, Erdoğan'a inciler: Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı överken tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Yediyıldız, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi.

Son Güncelleme:
AKP'li Şenel Yediyıldız'dan, Erdoğan'a inciler: Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inciler dizen Yediyıldız, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP AĞABEYİ SIRTIMIZDA TAŞIMAMIZ LAZIM"

Erdoğan’ın dünya lideri olduğunu söyleyen Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.

Yediyıldız, şöyle devam etti:

"Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

"ENFLASYONUN NASIL DÜŞECEĞİNİ BİLMİYORUM"

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yediyıldız, pahalılıktan şikayet edenleri eleştirdi. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke olmadığını söyleyen Yediyıldız, "Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı?” dedi.

"Enflasyon nasıl düşecek" sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düşeceğini ben bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı Mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Figen Yüksekdağ'a da sahte haber: 'Demirtaş'ın avukatıyım, annen kaza geçirdi' dedi Siyaset 23 Ocak 2023 13:06
Bakan Mahmut Özer: Her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde atama yapılacak Eğitim 23 Ocak 2023 13:05
AYM HDP'nin erteleme talebini Çarşamba günü görüşecek Güncel 23 Ocak 2023 13:03
CHP'li Purçu: İlaçlar karaborsaya düştü Sağlık 23 Ocak 2023 12:50
ÇOK OKUNANLAR
Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi
Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu
Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi