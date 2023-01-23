AKP'li Şenel Yediyıldız'dan, Erdoğan'a inciler: Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AKP Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inciler dizen Yediyıldız, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"TAYYİP AĞABEYİ SIRTIMIZDA TAŞIMAMIZ LAZIM"

Erdoğan’ın dünya lideri olduğunu söyleyen Yediyıldız, "Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz" diye konuştu.

Yediyıldız, şöyle devam etti:

"Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir. Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım."

"ENFLASYONUN NASIL DÜŞECEĞİNİ BİLMİYORUM"

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yediyıldız, pahalılıktan şikayet edenleri eleştirdi. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke olmadığını söyleyen Yediyıldız, "Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya. Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı?” dedi.

"Enflasyon nasıl düşecek" sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düşeceğini ben bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı Mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem