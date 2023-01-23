Figen Yüksekdağ'a da sahte haber: 'Demirtaş'ın avukatıyım, annen kaza geçirdi' dedi

Kendisini Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman olarak tanıtan birinin, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı arayıp ‘annesinin kaza geçirip ağır yaralandığını’ söylediği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Figen Yüksekdağ'a da sahte haber: 'Demirtaş'ın avukatıyım, annen kaza geçirdi' dedi

Üç gün önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söylediği ortaya çıkmıştı.

Bu haberin verildiği Demirtaş’ın, yaklaşık bir saat kızı ve eşine ulaşamadığı bildirilmişti. Aynı durumun bir diğer eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın da başına geldiği ortaya çıktı.

Konuyu, Twitter’dan Demirtaş’ın başına gelen olayı hatırlatarak paylaşan Mahsuni Karaman, şunları yazdı: "Bir süre önce kendini avukat Mahsuni Karaman olarak tanıtan bir kişi Kandıra Cezaevi’ni arayıp Figen Yüksekdağ’ın ailesiyle ilgili de benzer beyanda bulunmuştu. Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin."

Medyascope'tan Ferit Aslan’a konuşan Karaman, söz konusu kişiyle ilgili Yüksekdağ’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Ben hiç Figen Yüksekdağ’la görüşmedim. Yaklaşık iki ay önce benim adım kullanılarak aranıyor ve annesinin kaza geçirip ağır yaralandığı söyleniyor. Bu işin organize olduğuna inanıyorum."

Etiketler
Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ
Son Güncelleme:
Bakan Mahmut Özer: Her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde atama yapılacak Eğitim 23 Ocak 2023 13:05
AYM HDP'nin erteleme talebini Çarşamba günü görüşecek Güncel 23 Ocak 2023 13:03
CHP'li Purçu: İlaçlar karaborsaya düştü Sağlık 23 Ocak 2023 12:50
Kaftancıoğlu: Demirtaş'a gelin buradan hep birlikte selam yollayalım Siyaset 23 Ocak 2023 12:28
ÇOK OKUNANLAR
Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi Ünlüler adasından iki isim yarışmadan çekildi
Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat: Yargıtay'dan emsal karar Çalışmayı düşünen EYT'liler dikkat
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu Anlaşma tamam: Fenerbahçe, yeni sol bekini buldu
Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi Perde arkası: Abdullah Gül'e yasak konulmasını bizzat Erdoğan istedi