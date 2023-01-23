Figen Yüksekdağ'a da sahte haber: 'Demirtaş'ın avukatıyım, annen kaza geçirdi' dedi

Üç gün önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söylediği ortaya çıkmıştı.

Bu haberin verildiği Demirtaş’ın, yaklaşık bir saat kızı ve eşine ulaşamadığı bildirilmişti. Aynı durumun bir diğer eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın da başına geldiği ortaya çıktı.

Konuyu, Twitter’dan Demirtaş’ın başına gelen olayı hatırlatarak paylaşan Mahsuni Karaman, şunları yazdı: "Bir süre önce kendini avukat Mahsuni Karaman olarak tanıtan bir kişi Kandıra Cezaevi’ni arayıp Figen Yüksekdağ’ın ailesiyle ilgili de benzer beyanda bulunmuştu. Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin."

Medyascope'tan Ferit Aslan’a konuşan Karaman, söz konusu kişiyle ilgili Yüksekdağ’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Ben hiç Figen Yüksekdağ’la görüşmedim. Yaklaşık iki ay önce benim adım kullanılarak aranıyor ve annesinin kaza geçirip ağır yaralandığı söyleniyor. Bu işin organize olduğuna inanıyorum."