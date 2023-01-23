AYM HDP'nin erteleme talebini Çarşamba günü görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin yaptığı, kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini 25 Ocak Çarşamba günü görüşecek.

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AYM HDP'nin erteleme talebini Çarşamba günü görüşecek

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin “kapatma davasında karar seçimden sonra verilsin” talebini 25 Ocak Çarşamba günü karara bağlayacak.

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NE OLMUŞTU

HDP'ye yönelik kapatma davasındaki gelişmelere dair 16 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarını kamuoyuna açıklamıştı.

Sancar, HDP Hukuk Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası kararının seçimlerden sonrasına bırakılması için başvuru yaptığını kaydetmişti. 

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