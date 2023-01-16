HDP'den AYM'ye kapatma davası sürecinin seçim sonrasına bırakılması için başvuru

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Hukuk Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası hakkında başvuru yaptığını açıkladı. Sancar,

Son Güncelleme:
HDP'den AYM'ye kapatma davası sürecinin seçim sonrasına bırakılması için başvuru

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik kapatma davasındaki gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuruda bulunduklarını kamuoyuna açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası kararının seçimlerden sonrasına bırakılması için başvuru yaptığını kaydetti. 

Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Birlikte Değiştirelim' mitingi: 'Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim'Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Birlikte Değiştirelim' mitingi: 'Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim'Siyaset
HDP'li vekil görüşmeleri doğruladı: 'DEVA Partisi, HDP listelerinden Meclis'e girecek'HDP'li vekil görüşmeleri doğruladı: 'DEVA Partisi, HDP listelerinden Meclis'e girecek'Siyaset

HDP'li Mithat Sancar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"KAPATMA DAVASI SİYASİ SAİKLERLE AÇILDI"

“Kapatma davası evrensel hukuk ilkelerinin tamamına aykırı şekilde açıldı. Bu dava hukukla açıklanabilecek bir sürecin sonucu değildir. Aksine tamamen siyasi saiklere ve hedeflere dayalı bir operasyonun parçasıdır. Dava açılmadan önceki dönemi hatırlarsak partili cumhurbaşkanının HDP’ye yönelik çeşitli suçlamaları ve hedef gösteren açıklamaları vardı.

Daha sonra iktidarın küçük ortağı MHP bir kampanya başlattı. Partimize karşı kapatma davası açılması için tehdit ve şantaj içeren açıklamalar geldi.

Bu kampanyanın bir neticesi olarak sembolik açıdan anlamlı bir tarihte açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianameyi AYM’ye 17 Mart 2021’de teslim etti, yani MHP’nin kongresinin yapılacağı tarihten bir gün önce.

"HESAPLARA BLOKE KONMA KARARI AYM'NİN VARLIK NEDENİNİN İNKARI ANLAMINA GELİYOR"

Bu kararların en önemlileri de Türkiye’ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir HDP’ye karşı açılan kapatma davası. En son Hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı. Bu kararın oy çokluğuyla alındığı biliniyor. Kararın her açıdan hukuka aykırı iç hukukun bütün temel ilkelerini ihlal edecek şekilde alındığını da açıkladık.

Hazine yardımının yapılacağı hesaplara bloke konma kararı apaçık şekilde AYM’nin varlık nedeninin inkârı anlamına geliyor."

 
 
 
 
Etiketler
HDP 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
"Erdoğan, Soylu ve BAYKAR'ı hedef alanlar vatana ihanet ediyorlar" Siyaset 16 Ocak 2023 13:31
Erdoğan: Reform sürecinin adeta zafer tacı olacak Siyaset 16 Ocak 2023 11:34
'AKP yönetimi, anayasadaki eksikliklerin başından beri farkında' Siyaset 16 Ocak 2023 11:31
Babacan: AKP seçimleri kaybetmiş durumda, o yüzden MHP'ye muhtaç Siyaset 16 Ocak 2023 11:24
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Son anket: İstanbul'da 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı Son anket: Megakentte 'Millet', 'Cumhur'la arasındaki farkı 10 puana çıkardı
Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus Garanti Bankası'ndan 1000 TL'lik bonus! Son tarih açıklandı
EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu EYT'yi az farkla kaçıranları ilgilendiriyor: Merak edilen sorular yanıt buldu
Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim, torpiline sor Emin Çapa'dan Enver Aysever'e: İstesem CNN Türk'e girmeni engellerdim