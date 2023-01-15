Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan 'Birlikte Değiştirelim' mitingi: 'Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim'

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün (15 Ocak) İstanbul’da ilk mitingini düzenliyor.

Alın teriyle geçinmeye çalışan emekçilerin, baskı ve şiddete meydan okuyan kadınların, özgür bir gelecek düşleyen gençlerin, özgürlük mücadelesi yürüten tüm kimliklerin, eşit yurttaşlık isteyen Alevilerin, demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren Kürtlerin; ezilen tüm halkların mücadelesini büyütmek için bir araya gelen Emek ve Özgürlük İttifakı, yoksulluğa, savaşa, baskılara dur demek için “Birlikte Değiştirelim Mitingi”nde buluşuyor.

BİNLERCE YURTTAŞ KARTAL’DA BULUŞUYOR

İttifakı oluşturan siyasi parti ve mücadele kurumlarının Genel Başkanlarının, Eş Genel Başkanlarının, Sözcülerinin ve Eş Sözcülerinin de katılacağı mitinge katılmak için İstanbul ve birçok farklı kentten Kartal Meydanı’na gelen on binlerce yurttaş, alanı doldurdu. Alana gelen yurttaşlar miting başlayana kadar coşkuyla dans etti. Girişler sürerken miting için bariyerlerle çevrilen alanının dolduğu ve kitlenin, meydanın çevrili alan dışında kalan kısmına taştığı görüldü.

Miting öncesi Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan siyasi partilerin eş genel başkanları, eş sözcüleri ve başkanları, kortej halinde mitingin gerçekleştirileceği Kartal Meydanı’na yürüyüş düzenledi.

‘SAVAŞA, YOKSULLUĞA, BASKILARA DUR DİYELİM. BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM’

Kortejde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu Perihan Koca, Pelin Kahiloğulları, Juliana Gözen, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Dönem Sözcüleri Barış Kayaoğlu ve Dilşad Canbaz ile partililer yer alırken, “Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim. Birlikte değiştirelim” pankartı açıldı. Kurulan kortejde HDP bileşenleri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), SODAP, SYKP, Yeşil Sol Gelecek Partisi de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim. Birlikte değiştirelim” sloganıyla gerçekleşen miting öncesinde bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

POLİSTEN, GÖKKUŞAĞI BAYRAKLARINA ENGEL

Miting alanına gökkuşağı bayraklarıyla girmek isteyenlerin bayrakları polisler tarafından içeri alınmadı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN MESAJ

Evrensel'in aktardığına göre; Edirne Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, mitinge sosyal medyadan mesaj gönderdi. Demirtaş, paylaşımında “Ben yola çıktım, geliyorum, halayda buluşalım #EmekveÖzgürlükİçin” ifadelerine yer verdi.

Mitingde ayrıca Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı "Kına yaktım baksana" şarkısı da seslendirildi.

TÖP SÖZCÜSÜ GÖZEN: BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Juliana Gözen, yaptığı konuşmada "Seçeneksiz değilsiniz, biz buradayız burada! İttifak burada, bu iktidarı göndereceğiz" dedi.

Gözen, “Bu tarihi kimse unutmayacak. Kürt ve Türk halkının kendi seçeneğini yarattığı tarih bugündür ve söz veriyoruz kardeşler, ülkeyi bataklığa sürükleyenleri göndereceğiz. Emeği ve özgürlüğü için savaşanlar, hoşgeldiniz! Birileri korkuyor yargılanacağı günler gelecek diye, korksunlar. Bizden çaldıkları hayatları geri alacağız. Söz bitti, saflar netleşti. Dibine kadar bataklığa batmış bu iktidarı göndereceğiz" diye konuştu.

Gözen, sözlerinin devamında "Neymiş, hukuk onun iki dudağı arasındaymış. Neymiş Kürdistan’ın iradesi olan iradeyi, HDP’yi kapatacakmış… Bu halk sana boyun eğmedi, eğmeyecek! Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

Alandan yuhalamalar ve "HDP halktır, halk burada" sloganı yükseldi.

EHP GENEL BAŞKANI ÖZTÜRK: SENİ YENECEĞİZ AKP, BİRLEŞTİK!

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk de konuşmasında "Seni yeneceğiz AKP, seni göndereceğiz AKP! Birleştik" dedi.

Öztürk, şunları kaydetti:

"İşçiler, emekçiler… Bakıyorum, görüyorum, Kürt halkı, Aleviler, kadınlar gelmiş. Gökkuşağı bayrağını taşıyan, doğayı savunan gençler gelmiş, hoş gelmişsiniz.

'Bu ülkede bir Kürt meselesi var, gelin bunu çözüm' dedik, onlar ne yaptılar? Van’da, Diyarbakır'da, Şırnak’ta kayyum atadılar! 'Var mı böyle özgürlük' dedik! Kürt meselesi var, çözün dedik, onlar ne yaptı? Selahattin Demirtaş'ı dört duvar arasına koydular! !Suriye, Irak sınırını geçeceğiz' dediler, 'Bir gece ansızın bu sınırları geçeceğiz' dediler. Biz diyoruz ki bu ülke de açlık var ey AKP, ey Erdoğan! Gel bu açlığı engelle, savaşları bırak, Kürt halkıyla barış.

Halkımız fırınlarda ucuza bayat ekmek alabilmek için sıra bekliyor, pazarda çürümüş meyve sebze topluyor. Doktor bulamıyor, doktor bulsa ilaç bulamıyor. Böyle sağlık sistemi olmaz. Biz halkın sağlık sorununu çözmek için çok büyük adım atacağız. O büyük hastaneleri de kamulaştıracağız.

Son gülen iyi güler. Birleşmiş örgütlenmiş halkı kimse yenemez. Seni yeneceğiz AKP, seni göndereceğiz AKP. Birleştik! Bütün gücümüzle göndereceğiz. Türkiye halkları, işçiler, emekçiler, Emek ve Özgürlük İttifakı gönderecek."