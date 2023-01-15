Devlet Bahçeli'den 'Altılı Masa'ya çağrı: 'Gelin Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, başarının mükafatı sizin olsun'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği seçim kampında açıklamalarda bulundu.

Seçim gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ve genel seçimlerin bahar mevsiminde yapılacağını açıkladı.

"Altılı Masayı" hedef alan Devlet Bahçeli muhalefete çağrıda bulunarak; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenelim. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"MHP SEÇİME TAM MANASIYLA HAZIRDIR"

İki gün süresince iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı. MHP seçimlere fikren, siyaseten, heves ve heyecan bakımından tam manasıyla hazırdır. Algı operasyonları boşunadır.

Adım adım 2023 hedeflerimiz gerçekleştireceğiz. İşçimizin, çiftimizin, emeklimizin, sanayicimizin her zaman yanında olacağız. Bizim siyasetimiz ana fikri önce ülkem sonra partim şeklindedir. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız. Mevzu bahis Türkiye oldu mu gözümüz bir şey görmez.

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçime yürüyoruz. Verilecek her oy Türk ve Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır. Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir.

"ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR MEVSİMİ AYNI ZAMANDA SANDIK VE SEÇİM MEVSİMİDİR"

Her oy tam bağımsızlığa bir destek olacaktır. Milletimizin yalancılara, yabancılara ve onların yerli acentesine dönüşmüş siyasi figürlere itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Sızlanarak hiçbir şey yapamayız. Davası olanın umudu vardır. İman varsa imkan vardır ve karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye'nin makus talihi değişmiştir. Kararlı yükseliş, iddialı yürüyüş hızla devam etmelidir. Kaldı ki gerçekleşebilecek hedefimiz de budur.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE TEK ADAMLIK YAFTASI VURMAK SOYSUZ BİR SAPTIRMADIR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün aksaklık ve anormalliklerini telafi etmiştir. Kuvvetler ayrımı netleşmiş, davul kimin boynunda ise tokmak da onun eline verilmiştir. Böylelikle devletteki yetki karmaşası, çapsız tartışmalar sona ermiştir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Bu ağır kusurlu bir siyasetçi küstahlığıdır. Zillet İttifakı'nın yapabildiği şey yen sistem muhalifliğidir. Yatıp kalkıp Cumhurbaşkanlığı sistemini suçluyorlar. Toplanıyor, dağılıyor sisteme iftira atıyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye eski Türkiye değildir. Aziz milletimiz bu sisteme alışmıştır. Bunların geçim kapısı hamasettir.

"GELİN ERDOĞAN ETRAFINDA KENETLENELİM"

Serok Ahmet "Altılı masanın cumhurbaşkanı bizi dinlemezse kriz olur ve yeniden seçime gideriz" demekle zillet ittifakının zehrini kusmuştur. Buradan bir demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağını söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Vaatleri krizdir. Konsorsiyum halinde ülke yönetmektir. Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Projemiz, planımız budur diyemiyorlar. Kriz ibrazı yapıyorlar. 6'lı masa siyasi hesaplarla sallanmaktadır. Cumhurbaşkanı olarak oynatacak kukla aramaktadırlar. Asıl kuklacılar ise küresel güçlerdir.

Gelin vazgeçin bu sevdadan. Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun. Ey CHP, ey İYİ Parti ve 6'lı masa partinin genel başkanları; kazanamayacağınız bu yarıştan vakit varken dönün. El ele güç birliği yapalım. Bu başarının mükafatı da sizin olsun. Zaman çoğulculuğumuzu görme, kucaklaşma ve farklılıklarımızı zenginlik sayma zamanı.

Türkiye bu destanı yazmalı. Bu görevden kimsenin kaçma hakkı yoktur. 2023 seçimlerinin güvenli, sakin ve huzurlu bir ortamda yapılması için herkese ihmal edilemeyecek sorumluluklar düşmektedir.

Kaos planları devrededir. Dış güçlere uşaklık edenler son şanslarını denemektedir. Darbecilerin umudu Zillet İttifakı'dır. Vesayet özlemi çekenlerin, statükocu aymazların, ekonomik tetikçilerin, terörle mücadelemizden rahatsız olan mihrakların.

"İSVEÇ İLE NATO ŞEMSİYESİ ALTINDA NASIL BİR ARADA DURACAĞIZ?"

Rüzgar esen fırtına biçecek, kayadan bir şey koparamayacaktır. İsveç’te sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen cansız bir maketin asılması şerefsiz ve namussuz bir harekettir. Sessiz bir şekilde izleyen kim varsa suç ortağıdır. İsveç hükümetinin tepkisi yetersizdir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı? NATO şemsiyesi altında nasıl bir arada duracağız. İsveç teröristleri cesaretlendirmektedir.

"KILIÇDAROĞLU EDEPSİZ VE MÜFTERİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun TSK'ya saldırması vesayet düşmanlığı değildir. Bu su katılmamış ayıptır. Kılıçdaroğlu "Askerlerin Cumhurbaşkanını alkışlaması çürümüşlüktür" demiş ve komuta kademesine "Haddini bilsinler" demiştir. Bu açıklamayı kınıyorum. Kahraman askerlerimizin üniformasını Orta Doğu askerlerine benzeten Kılıçdaroğlu edepsiz ve müfteridir. Alkışladı dediğin kişi Cumhurbaşkanı ve başkomutandır. Rahatsız olduğun nedir?

"15 OCAK İTİBARİYLA SEÇİM STARTINI VERİYORUZ"

15 Ocak 2023 itibarıyla seçim startını veriyor, bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz.