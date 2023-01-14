AKP, seçimin ikinci tura kalabileceğini kabullendi: Canlı yayında seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınında seçim tarihine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Turan, seçimin ikinci tura kalma ihtimaliyle ilgili de konuştu.

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AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

SEÇİM 18 HAZİRANA EN YAKIN TARİHTE OLMALI

Kurban Bayramı, ÖSYM sınav takvimi nedeniyle öne çekilmesi planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan Turan, seçimin 18 Haziran'a en yakın tarihte olması gerektiğini söyledi.

AKLIN YOLU BİR

Bülent Turan; "Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' '' ifadelerini kullandı.

MUHALEFET SEÇİMLE İLGİLİ İLK KAPIYI KAPADI

Turan, muhalefet partilerini hedef alarak "Meclis, 5'te 3 çoğunlukla, 360 vekille bu konu görüşülüp, tarih belirlenebilir diyor. Ben diyorum ki: Ey muhalefet, siz nasıl siyasi etik sahibisiniz ki biz konuşmadan, adım atmadan, çıktılar hem CHP hem İYİ Parti, dediler ki: Asla Meclis'e gelmeyin, 'Biz Nisan'dan sonraki seçime 'evet' demeyeceğiz' dediler. Anayasa'nın 116. maddesindeki ilk fıkrayı kapattılar" ifadelerini kullandı.

"2 TURU HESAP EDEREK ADIM ATMASI LAZIM DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Turan açıklamasının devamında seçimin ikinci tura kalma ihtimalini de değerlendirdi. Turan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle oldu:

O zaman ne kalıyor? 2. paragraf. O zaman diyor ki: Cumhurbaşkanı kararıyla seçim kararı alınabilir diyor. Biz cumhurbaşkanı kararıyla, anayasanın verdiği yetkiyle, 18 haziranı değerlendirip hem okul hem tatil hem ramazan hem kurban hem hac dönemine gelmeyecek şekilde 2 turu hesap ederek bir adım atması lazım diye düşünüyoruz. Bunun da tarihini her aklı olan herkes makul olarak değerlendirir diye düşünüyorum"

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