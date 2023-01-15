Kılıçdaroğlu: Deprem vergilerinin nereye kullanıldığını bulacağız

Törende konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yüzde 1 kârla depremzedeler konut sahibi olacaklar. Bu projeyi Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Vatandaşla kamunun beraber, birlikte olması lazım. Beraber kazanmamız lazım. İzmir, bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarıma şükran borçluyum ve onlara teşekkür ediyorum.

Türkiye bir deprem bölgesi. Depreme karşı önlem almak iktidarın görevlerinden birisidir.

Hiçbir yurttaşımız endişe etmesin o deprem vergilerinin nereye kullanıldığını bulacağız.